LUPILLO RIVERA DEDICA CANCIÓN A BELINDA

Los rumores sobre un supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda aumentaron; sin embargo, ambos han negado que su relación sea algo más que una simple amistad. Y aunque al principio poco hablaban del tema, ahora ya hacen algunos comentarios al respecto, pero siempre con una negativa sobre su romance.

Lupillo declaró recientemente que el amor no se puede ocultar, así que a través de sus redes sociales el cantante se ha dedicado a compartir diversas publicaciones, entre las que destaca un video en el que presume de su nueva canción.

El clip fue acompañado del siguiente mensaje: “Cuando la mujer más bella del mundo te inspira”, además de adornar este texto con un emoji de corazón.

“Cómo no perderme entre lo verde de tus ojos, si son tan bellos, no voy a negar que tu mirada me fascina, que te has vuelto para mí la mitad que me falta”, dice parte de la letra, que además generó miles de comentarios en los que sus seguidores aseguran que este tema fue compuesto para alguien muy especial.