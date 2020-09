Maestra regaña a alumnos y se vuelve viral, después es suspendida

En redes sociales se hizo viral un video donde se puede observar la clase que una maestra está dando a sus alumnos vía internet, también se puede escuchar como dicha maestra regaña a gritos a sus alumnos por no prender la cámara.

Luego de que esto se volviera tan viral en redes, el secretario General e la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde la maestra da clases en la Facultad de Psicología, Julio Lozoya, explicó en un comunicado que la profesora quedaba fuera de su cargo lo que retaba del semestre sin goce de sueldo en lo que se aclaran las investigaciones.

En el video se escucha a la maestra molesta porque sus alumnos no prenden la cámara y hasta les dice que por ese echo tienen falta en su clase.

“Arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta, a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”.

Cuando un alumno intentó explicar lo que pasaba, ella respondió:

“¿Mi internet está mal por qué a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!”.

“Psicología”:

En el comunicado que subió la Universidad Juárez del Estado de Durango explica que la decisión fue tomada para recabar la mayor cantidad de elementos que sea posible para una resolución definitiva.