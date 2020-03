MalditaLisiadaChallenge, el reto de Itatí Cantoral

Itatí Cantoral invitó a sus seguidores a realizar un reto viral inspirado en su personaje más emblemático interpretado en telenovelas, Soraya Montenegro, en lo que decidió llamar #MalditaLisiadaChallenge.

A través de TikTok se ve a la actriz, con un grupo de jóvenes, realizar una coreografía después de gritar su célebre frase: “Maldita lisiada”.

“Es increíble, es una forma de acercarme a los jóvenes, de estar vigente y de qué sepan quién soy. Sin que me lo haya propuesto he llegado a un público que ya no ve las telenovelas y que evidentemente no me vieron en su momento, entonces para mí es una bendición”, dijo a medios de comunicación la también cantante.

Cantoral uso su cuenta de Instagram para mostrar los ensayos que hizo de este baile con un grupo de jóvenes de la escuela de actuación de una televisora.