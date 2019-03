MANUEL BONILLA CALIFICA A URUETA MOHA DE TRAIDOR

De traicionar a los trabajadores y de aliarse con el alcalde panista Eliseo Fernández Montufar acusó el líder sindical del Ayuntamiento, Manuel Bonilla Carrillo al secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, responsabilizando a ambos de lo que le pueda pasar, pues el dirigente de “Corazón Valiente” afirmó haber recibido amenazas de muerte.

“José del Carmen Urueta Moha es el peor traidor que existe entre todos los líderes sindicales, y lo único que le pido es que saque las manos de esto porque las tiene bien manchadas con el presidente municipal con quien dijo tener buenas relaciones, y he recibido amenazas de muerte, por eso culpo a Moha y al alcalde de todo lo que me pueda suceder”.

Culpó a Urueta Moha de violar los estatutos sindicales buscando sus beneficios y poder reelegirse al cargo que hasta hoy ostenta, engañando a los trabajadores, pues dijo que es una vergüenza que un líder sindical no haya podido lograr que le paguen el salario descontando a los agremiados y la reinstalación de 8 trabajadores.

“A él no le interesan los trabajadores, manda a sus abogados a las mesas de diálogo y lo único que hacen es dar largas, y hasta ahora las cosas siguen igual, ahora dice que yo no puedo competir por la dirigencia de los Tres Poderes, no importa, no quiero estar en una agrupación donde a la primera se venden a la autoridad”.

Bonilla Carrillo manifestó que si los sindicalizados deciden que se retire de su cargo como secretario general de “Corazón Valiente” lo respetará, pero advirtió que el José del Carmen Urueta Moha quien ha puesto a los trabajadores en su contra.