MARVEL STUDIOS REALIZARÁ PELÍCULA DE STAR WARS

Ayer por la noche, Star Wars tomó las redes sociales de forma desprevenida y se convirtió en tendencia. Un comunicado por parte de Disney en exclusiva para The Hollywood Reporter, anunció que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se encargará de producir una película de Star Wars. Después del éxito que han tenido las películas del MCU teniendo a Kevin en este puesto, los fans solamente pueden observar su intervención en Lucasfilm con buenos ojos y han compartido sus reacciones en redes.

A pesar de los números fuertes logrados en taquilla, Star Wars es una franquicia que en estos momentos no se encuentra en su mejor época.

Disney nunca entendió que en este negocio escuchar a los fans es algo importante, no tomar en cuenta sus solicitudes le han costado más dinero del que imaginaba. Tal parece que con estos tragos amargos, Disney ha decidido acudir al grande de Marvel Studios para sacar adelante la siguiente etapa de Star Wars, vaya que necesitan de buenas idea para que todo valga la pena. Esto fue lo que dijo Alan Horn, co-presidente de Walt Disney Studios, en su comunicado:

Estamos emocionados con los proyectos en los que Kathy [Kennedy] y el equipo de Lucasfilm están trabajando, no solo en término de Star Wars, sino también en Indiana Jones y en otras partes de la compañía, incluyendo Children of Blood and Bone con Emma Watts y Fox. Con el cierre de la saga Skywalker, Kathy está buscando una nueva era en la narración de Star Wars, y sabiendo lo fanático que es Kevin, tiene sentido que estos dos productores extraordinarios trabajen juntos en una película de Star Wars.

Esta noticia podría ser el inicio de un largo viaje por Star Wars en cual Kevin Feige ocupará un rol muy importante como el productor de las nuevas historias. Solo el tiempo será capaz de decirnos si esta incursión vale la pena, Kevin ya hizo lo mejor con el Universo Cinematográfico de Marvel.