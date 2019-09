MÁS DE 250 MDP PAGARÁ INGENIO LA JOYA A CAÑEROS

El Ingenio “La Joya” deberá pagar antes de concluir el mes de septiembre los 250 millones de pesos que adeuda a los productores de caña por la zafra 2018-2019, informó Ambrosio López Delgado, secretario general de la Unión de Productores de Caña de Champotón, quien dijo esperan que la administración de la factoría haga una reparación “a conciencia” y evitar problemas como ocurrió en esta ocasión.

Aseguró la relación con el Ingenio sigue igual porque “somos como marido y mujer, nos podemos disgustar, regañar, pero al final tenemos que caminar de la mano” y “no podemos agarrar un pleito para que posteriormente nos divorciemos”.

-No podemos divorciarnos, seguimos trabajando; hemos tenido pláticas y ha habido sus problemas porque no es fácil en una liquidación final tengan que sacar números de cañas que se quedaron, cañas que no se industrializaron, cañas verdes y, sobre todo, la caña industrializada.

Dijo entonces que hasta el jueves comienza la entrega de papeletas con las facturas, las firmas los productores y se empezará a pagar a el primer grupo de cañeros al día siguiente, viernes y que las cosas van mejorando.

Destacó el monto a cobrar es de más de 250 millones de pesos y equivale al saldo de lo que ha pagado la empresa en flete, alza, acarreo, corte de caña, entre otras actividades y es una derrama para la familia cañera.

-Esperemos que a la segunda o tercera semana de septiembre se termine de pagar, esa es la plática que tuve hoy con el contador David Bello y esperemos que lo cumpla. Los cañeros necesitan recursos más que nunca porque viene un estiaje muy fuerte, la plaga y mosca pinta ataca a las cañas y requieren recursos para trabajar el campo –concluyó.