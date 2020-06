Méndez Lanz pide a la población mayor conciencia sobre el riesgo de contagio

Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, pidió a la población tener mayor conciencia de la importancia de respetar y cumplir con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades ante la contingencia sanitaria.

-Si una persona no toma conciencia, difícilmente será que aunque se aplique un reglamento, lo puedan cumplir –señaló ante los cuestionamientos de contar con un reglamento o Ley que sanciones a quienes a pesar de saber de ser portadores del COVID-19, sigan saliendo a la calle, propiciando su propagación.

-Debemos de seguir reforzando nuestras medidas de comunicación, de exhorto a la gente, de que entiendan que no es un juego, la vida no es un juego cuando hay posibilidades de que te puedas contagiar; he escuchado a mucha gente que, después de ser escéptico en el tema del COVID-19, familiares de ellos han caído en lo mismo.

Pidió no esperar a caer en este nivel, sino seguir hablando con la familia sobre los cuidados a seguir.

-En el Congreso hemos sido muy cuidadosos, y los registros de contagio vienen de parientes, amigos, conocidos, de quienes trabajamos ahí, por eso el exhorto de ser conscientes de cuidarnos todos –apuntó y apuntó hay que reforzar las medidas de comunicación e insistir en el tema.