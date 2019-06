MENORES NO CONSIDERAN RELEVANTE GÉNERO DE GOBERNANTES

Durante la presentación de los resultados estatales de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, se reflejó que para los más 42 mil participantes (de entre 6 a 17 años de edad) no es relevante el género de quién nos gobierna desde la presidencia o cargos populares, sino que lo importante es la equidad; pues 28 mil 560 respondieron “por cualquiera”, hombre o mujer, recibiría su voto para la presidencia, precisó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Campeche, Luis Guillermo de San Denís Alvarado Díaz.

Al tomar la palabra Alvarado Díaz agradeció a todas las instituciones, agrupaciones, voluntarios, niños, niñas, jóvenes y ciudadanía en general que hicieron realidad la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en donde se tenía como meta la participación de 29 mil 799 pequeños, cifra superada con creces porque asistieron en las mesas receptoras 39 mil 784 campechanitos.

El éxito en el ejercicio cívico-democrático se puede decir que es un proceso de integración institucional, consistente en tomar las virtudes, alcances y fortalezas de instituciones, sumado al esfuerzo de la gente con deseo de mejorar nuestro estado y país en torno a un solo núcleo, nuestra integral comunidad, así ofrecer a los pequeños un proyecto que sea coherente, eficiente y eficaz frente a los retos que tengan en la sociedad, en el sector educativo o familiar; éxito que no podemos atribuirle al INE, sino al trabajo de engranaje fino de todos y cada uno de nosotros reunidos hoy aquí, y a los miles que asistieron y participaron de alguna forma, dijo el Titular del INE Campeche.

Oferta que no debe quedar sólo en papel o en esta bonita presentación digital, sino garantizar la continuidad para los niños y jóvenes en el tránsito de un grado o nivel a otro, como podría ser la generación o fortalecimiento de leyes, que este esfuerzo no se vea limitado en cupo, sino tomar todas las expresiones para aplicar en nuevos sistemas como estructura de la oferta en las instituciones, permitiendo el flujo regular para beneficio de los más débiles, porque son la voz de nuestro presente y futuros ciudadanos que tomarán las riendas de la política, democracia y cómo no las riendas del Estado, continuó diciendo el Vocal Ejecutivo.

En la mesa del grupo coordinador estatal de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, estuvieron como invitados especiales los niños DIFusores de los municipios de Escárcega y Carmen, Yaritza Vianey Marciao Cruz y Miguel Antonio Mugártegui García, respectivamente, quienes externaron su vivencia y experiencia al participar en este ejercicio cívico-democrático, además de invitar a las autoridades educativas, civiles y electorales a fortalecer los derechos, valores, prácticas favorables, ambiente social de las niñas, niños y jóvenes campechanos así como de todo el país.