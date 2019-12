MÉXICO HA DEFENDIDO SU SOBERANÍA FRENTE A EU, ASEGURA EBRARD

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que México ha defendido su soberanía “contra viento y marea” frente a Estados Unidos, y señaló que México no ve con buenos ojos que el país extranjero designe a las organizaciones criminales del narcotráfico como terroristas, y advirtió que una medida de esta naturaleza debilitaría la cooperación entre ambas naciones.

Lo anterior, durante su comparecencia ante la Cámara de Senadores.

Ahí, refirió que la mejor forma que puede ayudar Estados Unidos a México es por medio de la reducción de tráfico de armas hacia al país y no designando a las “organizaciones como terroristas”.

Señaló que el 70 por ciento de las armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos y recalcó que es necesario atender los problemas con una responsabilidad compartida entre ambos países, sin embargo, reconoció que México debe reducir el tráfico de armas y de recursos económicos al crimen organizado en el país.

En la tribuna de la Cámara Alta, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que México no aceptó suscribir ningún acuerdo o tratado para convertirse en un tercer país seguro, dándole la negativa a Estados Unidos.

Por otra parte, el canciller rechazó que las participaciones que ha tenido en foros a nivel mundial hayan sido en carácter de vicepresidente.

“No, en México no hay vicepresidente, no aspiro a nada más que seguir con mi trabajo, es mi función legal, tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidente”, indicó Ebrard Casaubon.