MÉXICO HACE BUEN TRABAJO EN DETENER A MIGRANTES, DESTACA TRUMP

Utilizando “sus fuertes leyes de inmigración”, México hace un “muy buen trabajo” en detener a la gente mucho antes de llegar a nuestra frontera sur, destacó el presidente Trump en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadunidense informó que la próxima semana la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), comenzará el proceso de eliminación de los millones de extranjeros ilegales que han encontrado ilícitamente su camino en los Estados Unidos.

Trump también adelantó que Guatemala se prepara para firmar un acuerdo de Tercer País Seguro.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people…….

