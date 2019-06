MIGRANTES SE FUGAN DE ALBERGUE, ACUSAN MALOS TRATOS

Estamos sufriendo con la comida. Nos están tratando como unos perros. Cuando vamos al baño, solo 5 minutos y dicen afuera, ya estuvo. Los niños están con calentura, están demasiado enfermos. Ayer a un señor le dio un paro y se quedaron, como si no tuviera nada, acusaron los migrantes.

Este viernes decenas de migrantes protagonizaron una fuga masiva en un albergue en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. En su mayoría salvadoreños y hondureños denunciaron malos tratos al interior del albergue, por lo cual decidieron fugarse.

“Porque no nos dan atención, no nos dan comida a la hora y no nos dan solución, queremos irnos para nuestro país”, señaló un migrante.

“Tenemos 5 días de no bañarnos, sin comida, sin leche, sin nada. Mira yo embarazada, no es justo”, dijo otro del grupo.

Elementos de la Policía Estatal y Ministerial montaron un operativo para tratar de detener a los migrantes, de los cuales por lo menos 80 fueron detenidos y regresados al albergue en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.