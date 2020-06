Miguel Bosé causó polémica por sus declaraciones sobre el coronavirus

Miguel Bosé dijo que no cree que exista el COVID-19; no solo dice que este virus no es cierto, sino que es “la gran mentira de los gobiernos”, lo cual ha generado polémica. El cantante español compartió su postura en Twitter junto a un video que “demuestra” su teoría.

“Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido”, escribió Bosé junto a un video de YouTube que muestra a un grupo de personas de Ginebra, Suiza, disfrutando del buen clima, sin ningún tipo de sana distancia y sin protección alguna.

El 29 de mayo, el gobierno Suizo anunció a sus ciudadanos que adelantaría la ‘flexibilización’ de las reglas para combatir el COVID-19 y daría luz verde, a partir del 11 de junio, a la reapertura de restaurantes, esto con el fin de que los suizos aprendan a “convivir” con el virus, pues aún no existe una vacuna y realmente no se sabe cuándo estará lista.

Pese a sus creencias, Miguel Bosé no ha dejado su labor altruista y se ha sumado a varias causas para aminorar los estragos de la contingencia.