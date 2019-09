MILES ALZAN LA VOZ EN NY POR CAMBIO CLIMÁTICO

La activista sueca Greta Thunberg encabezó este viernes en Nueva York la marcha estudiantil, como parte de las protestas que dieron inicio a la Semana Mundial de Acción por el Clima.

Aunque estaba previsto que la movilización saliera de Foley Square al mediodía, desde las 9:30 horas locales ya había contingentes encabezados por jóvenes de entre 12 y 17 años de edad y los organizadores calculaban al menos 100 mil personas congregadas, pero los cálculos ascienden a 250 mil.

Con consignas contra Donald Trump, quien ha negado en repetidas ocasiones los efectos del cambio climático y carteles en los que pidieron a Thunberg como presidenta de Estados Unidos, los manifestantes caminaron rumbo a Battery Park donde se llevó a cabo un mitin.

Thunberg, de 16 años de edad, anunció a través de su cuenta de Twitter que más de 250 mil manifestantes llegaron al parque y éste tuvo que ser cerrado, pues no puede albergar a tantas personas. Más tarde, confirmó la cifra de asistentes en un discurso y agregó que los números globales también superaron las expectativas de los representantes de Fridays For Future.

“Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes en este día histórico. Alrededor del mundo participaron más de 4 millones y seguimos contando. Esta es la huelga climática más grande en la historia y todos deberíamos estar orgullosos porque lo hemos hecho juntos”, dijo emocionada sobre el escenario que fue instalado para que los líderes del movimiento dieran sus mensajes.

Millones de jóvenes dejaron sus aulas en más de 163 países para unirse al movimiento y el gobierno de Nueva York anunció que todos los estudiantes podrían faltar a clases para participar en las movilizaciones.

The #ClimateStrike view from our office. pic.twitter.com/5kd6D8wdxB

— Katie (@RDlenix) September 20, 2019