Mínimo, el aumento de usuarios del transporte público luego del paro

El servicio de transporte público que brindan los concesionarios ya se regularizó con las 90 unidades que circulaban por la ciudad capital del Estado, luego del paro de un día que se realizó; sin embargo, el incremento en el número de usuarios es mínimo, apenas de diez puntos porcentuales, aseguró Enrique Uribe García, presidente de la empresa “Murallas de Campeche”.

Aseguró que después del 21 de julio, en que suspendieron el servicio, ya se reincorporaron las 90 unidades, y la demanda ha subido muy poco, al parecer porque algunas dependencias y actividades están abriendo poco a poco y es la gente adicional, pero el número de unidades es el mismo.

-El aumento de usuarios es mínimo, 5, 10 por ciento, esperamos en las siguientes semanas, conforme se normalicen las actividades, se dé mayor ocupación y podría ser en los meses de septiembre, octubre, pero no sabemos hasta cuándo, sobre todo dependerá de que empiece a bajar el número de contagios.

Uribe García dijo que cubren el costo de combustible “con lo que sale del día”; lo primero que hacen es cargar combustible y lo que queda, es para el chofer y el patrón y al final de la semana, se da mantenimiento y añadió hay unidades detenidas por falta de mantenimiento.

Sobre la salida de concesionarios, dijo están en espera “en veremos” porque en estos momentos no pueden hacer movimiento de nada, hasta que pase la pandemia ya veremos qué sucede con esas unidades o personas que ya no pueden seguir prestando el servicio” al tiempo que señaló unidad en circulación que no puede continuar pues requiere mantenimiento o reparaciones, se sustituye por otra.