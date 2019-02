MON LAFERTE PLATICARÁ DE AMOR CON FANS

Los que tengan mal de amor échenle un whats a la Dra. Corazón, alias Mon Laferte. Y no es broma, desde ayer está habilitado el número 55 3268-9303, que será conocido como #ElWhatsDeNorma, una línea donde la chilena compartirá al menos una vez a la semana el tiempo con los fans que quieran chismear o contar sus penas.

Siempre he querido un programa de radio para dar consejos de amor, porque soy muy buena para darlos a los demás; para mí, soy pésima. Lo hago mal, pero los demás me dicen que funcionan. Uno tiene momentos en que va en el carro con el tráfico en la ciudad y uno agarra el teléfono para estar ahí.

Entonces, aprovecho para estar con la gente y me cuenten sus historias. Casi siempre la respuesta es sencilla, (si me preguntan) ‘Mon, ¿qué hago si no me quiere’, (yo respondo), ‘ pues ya dale la vuelta’. Pero cuando uno toma la decisión, le cuesta un chingo”, contó la chilena en conferencia de prensa.

Ella misma se soltó a echar el chal, en cuyo streaming sus seguidores se pudieron dar cuenta de lo que les espera si la agregan al whats, además de dar a conocer de manera más directa promociones y actividades que realice a lo largo de #LaGiraDeNorma, la cual llegará el 14 y 15 de mayo al Auditorio Nacional.