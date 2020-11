Morena, abierto a coaliciones pero se “reserva su derecho de admisión”

El partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) está abierto a posibles alianzas con otros partidos políticos pero hasta el momento no hay ningún acercamiento, afirmó José Luis Flores Pacheco, coordinador parlamentario de ese instituto político en el Congreso local, quien no olvidó aclarar que aplicarán “el derecho de admisión”.

-Tenemos una apertura total a la democracia y a la opinión, pero lo que venga más adelante no depende de nosotros, pues las decisiones de coaliciones se toman a nivel nacional y cuando nuestros representantes decidan si habrá o no coalición, va a tener que bajar en los Estados y valorar si se va o no.

-Va a llegar el momento de coaliciones, sí, un tiempo límite para presentarlas que es en enero próximo y en tanto se da ese momento, MORENA sigue trabajando para MORENA, para fortalecer su estructura y fortaleciendo a nuestro partido.

Comentó en estos momentos hay un acercamiento de respeto con el Partido del Trabajo, y enfatizó no saber con quiénes se iría en coalición, aunque descartó lo hagan con nuevos partidos políticos porque la ley lo prohíbe, al tiempo que afirmó MORENA en Campeche está muy bien y las estadísticas señalan puede “ir solo” en la próxima contienda electoral, pera la decisión es a nivel central.