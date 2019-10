MORENISTAS Y PANISTAS EN POLÉMICA POR UN EXHORTO

Con 26 votos a favor y seis en contra –cuatro de ellos de diputados morenistas-, la LXVIII Legislatura aprobó este medio día enviar un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y se reformen algunos numerales de la Carta Magna, que obliguen al Gobierno Federal a pagar el impuesto predial a los Ayuntamientos del país, por los inmuebles con que cuente en cada entidad federativa.

La aprobación de esta iniciativa de punto de acuerdo, provocó la inconformidad de algunos diputados de la bancada de Morena, quienes pidieron a sus homólogos del PAN, que primero se sustente este planteamiento antes de someterlo a votación del pleno, petición que llegó demasiado tarde, e incluso, hubo quien manifestó el Gobierno Federal ya hace lo propio con las participaciones que envía a cada municipio y entidad.

Se dijo también que están exentos de ese pago los inmuebles que utilizan instituciones que brindan servicios como son salud, y que no era necesario hacer ese exhorto, porque ya estaba previsto en la ley no realizar ese pago por acciones de beneficio social. Sin embargo, este argumento se vino abajo cuando la bancada panista señaló hay cientos de edificios que no entran en ese rango.

La diferencia de opiniones se enriqueció con la participación del diputado independiente, Luis García Hernández y el priísta Emilio Lara Calderón; el primero para señalar que “sólo es un exhorto” al Congreso de la Unión, y el segundo, que propuso se incremente el padrón de contribuyentes.

La votación final incluyó solo cuatro votos en contra de la bancada de Morena.

Por otra parte, el diputado Alvar Ortiz Azar presentó una iniciativa para reformar la Ley de Prevención del Bienestar de los Animales abandonados o en situación de calle, que se turnó a Comisiones para su análisis.