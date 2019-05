MOTOROLA ONE VISION, EL PRIMERO CON PROCESADOR EXYNOS

Tras filtrarse hasta la saciedad, el Motorola One Vision es oficial. Como ocurría con su antecesor, el Motorola One, la empresa ha optado por Android One basado en Android 9 Pie, un sistema operativo que acompaña, por primera vez en la historia de la firma, a un procesador Samsung Exynos.

Más allá de eso, el Motorola One Vision destaca por alargar su pantalla hasta conseguir una relación de aspecto 21:9, una resolución peculiar que, por ahora, solo hemos visto en un par de dispositivos de Sony. A su espalda, una cámara de doble lente de 48 megapíxeles; en su motor, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, todo ello por un precio que no alcanza los 300 euros.

Empezando por el apartado estético, el Motorola One Vision cuenta con una trasera de Gorilla Glass en dos colores degradados (azul zafiro y bronce) en la que encontramos el módulo con la doble cámara trasera, el flash LED y el lector de huellas incrustado en el logo de la marca. Un diseño sencillo que sigue la línea de su antecesor, el Motorola One, ya que las diferencias principales se encuentran en el interior.

La pantalla es sin duda uno de los puntos más llamativos del dispositivo. Como ya hiciera Sony con su Xperia 1 y Xperia 10, el Motorola One Vision se sube al carro de las pantallas 21:9, una pantalla ultrapanorámica muy alargada que ocuparía la totalidad del frontal de no ser por el agujero que tenemos en la esquina superior izquierda y la barbilla inferior. Se trata de un panel LTPS/IPS de 6,3 pulgadas con resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles).

En cuanto al motor, Motorola ha hecho un movimiento interesante. Como apuntaban las filtraciones, el One Vision cuenta con un procesador Samsung Exynos 9609, siendo así el primero de la firma en montar un procesador Exynos. Este cuenta con ocho núcleos a una velocidad máxima de 2,2 GHz y la GPU Mali G72 MP3 y llega acompañado de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno ampliables con tarjetas microSD.

Como sistema operativo, la compañía apuesta por Android 9 Pie sin apenas modificaciones. De acuerdo a Motorola, su One Vision se actualizará durante tres años, lo que incluye Android 10 Q y el futuro Android 11 R, del que todavía no se sabe nada. A estos componentes le dará vida una batería de 3.500 mAh con carga rápida TurboPower, suficiente para, según la marca, conseguir siete horas de autonomía en 15 minutos.

En relación al apartado fotográfico, Motorola se sube al carro de los 48 megapíxeles, aunque conserva la cámara doble. Yendo más al detalle, la cámara trasera tiene un doble sensor de 48+5 megapíxeles, mientras que la delantera, que se esconde en el agujero de la pantalla, se queda en 25 megapíxeles. La cámara cuenta con IA, tecnología Quad Pixel (que permite sacar fotos más luminosas en condiciones de poca luz) y modo “Visión nocturna”, enfocado a sacar fotos en malas condiciones lumínicas.

El Motorola One Vision llegará a España a partir de junio en los puntos de venta habituales, como Amazon, PCComponentes, MediaMarkt, FNAC y Carrefour. Lo hará en una única versión de 4/128 GB de memoria y los dos colores mencionados anteriormente. Cabe destacar que desde el 16 de mayo hasta el 1 de junio estará en pre-reserva, periodo durante el cual se incluirán unos Motorola Vervebuds 500 inalámbricos valorados en 99 euros de forma gratuita. Su precio final es de 299 euros.