Muere en su intento por probar que la Tierra es plana

El estadunidense Michael Hughes, de 64 años, murió el sábado en un intento por demostrar que la Tierra es plana. Falleció en California por la explosión del cohete que había fabricado en casa, informó la cadena Science Channel.

“Hughes murió trágicamente hoy durante el intento de lanzamiento del cohete que él mismo había fabricado”, indicó el canal, propiedad del grupo Discovery Channel.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos durante este momento difícil”, agregó el canal en su cuenta de Twitter.

Hughes, apodado ‘Mad Mike’ (Mike el Loco), había construido en su jardín, con la ayuda de un amigo, un cohete propulsado por vapor. Había obtenido el patrocinio de varias marcas para fabricar su nave.

El fallecido declaró a la prensa local que tenía la intención de subir por encima de los mil 500 metros sobre el nivel del mar para demostrar que la Tierra no es redonda, sino que “tiene la forma de un disco volador”.

“Este lanzamiento siempre ha sido su sueño y Science Channel estuvo allí para contar su historia”, agregó el canal estadunidense, que estaba filmando el evento para una nueva serie titulada ‘Astronautas aficionados’.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

— Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020