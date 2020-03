Muerte y destrucción deja tornado en Nashville, EU

Un tornado que azotó la madrugada de este martes el área de Nashville (Tennessee) dejó un rastro de muerte y destrucción. Al menos 22 personas han muerto en los condados de Putnam, Wilson, Benton y Davidson; y decenas de edificios resultaron destruidos o parcialmente dañados, informó el departamento de Salud de Tennesse.

El gobernador, Bill Lee, ha declarado el estado de emergencia precisamente en un día en el que se celebran elecciones primarias dentro del llamado Supermartes.

Unos 50,000 hogares y negocios se han quedado además sin electricidad, y el aeropuerto John C. Tune ha sufrido daños significativos.

“Continuamos buscando heridos. Quédense en casa si pueden. Esté atento a las líneas eléctricas caídas”, ha indicado el Departamento de Policía de Nashville a través de la red social Twitter.

Las áreas más afectadas fueron Mount Juliet y Lebanon, señaló Faith Borden, meteoróloga de la oficina del servicio meteorológico de Nashville, en una entrevista telefónica con NBC News.

El departamento de bomberos y la policía de Nashville confirmó que había múltiples edificios con daños, principalmente en las áreas del centro y este. “Los servicios de emergencia están trabajando para garantizar que las personas puedan salir y asegurar las áreas”, confirmó la policía.

Por su parte, el Centro de Recursos para la Comunidad está haciendo acopio de donaciones para los damnificados por el temporal, así como se están abriendo refugios para acoger a aquellos que se han quedado sin hogar.

I’m devastated by the destruction of our cherished neighborhoods and businesses. We’re doing everything we can to respond. We will heal as a community and then begin the rebuilding process. The hubNashville 311 phone line is open 24 hours to take storm related requests. pic.twitter.com/Ef6kw3vTGO

— Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) March 3, 2020