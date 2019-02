MUJER DENUNCIA DESPOJO, ASEGURA QUE JUEZ VIOLÓ SUS DERECHOS

De presunta violación a sus derechos patrimoniales acusó la señora Maurilia Caamal Damial a la fiscal Pastora M. C. y el juez de control Pedro B. P. La mujer aseguró haber sido despojada de 4 predios por los hijos de su pareja gracias al apoyo de éstas autoridades.

“Los demás hijos de mi concubino valiéndose del poder del dinero que tienen falsificaron los títulos de propiedad de los predios sin que el juez dictara un proceso penal contra ellos, a pesar de contar con las pruebas”.

Doña Maurilia vivió 24 años en concubinato con el ahora fallecido, y señala que el proceso fue alterado por el juez ya que los documentos presentados por los hijos de su ex pareja fueron sometidos a un estudio caligráficos y el perito de la Fiscalía determinó que son falsos.

“La fiscal adscrita a la fiscalía de delitos patrimoniales, Pastora M. C. me dio malos tratos, fui discriminada por ella, y es que ya dos predios fueron vendidos usando contratos falsificados, el juez de control consideró que como la fiscalía no hizo la investigación, no llamó a los imputados bajo ese tenor, de manera simple, olímpica, determinó la no vinculación a proceso de los imputados”.