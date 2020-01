Mujer infectada en Yucatán no tiene coronavirus de China

Una mujer fue ingresada a la Clínica de Mérida por un presunto cuadro de neumonía, aunque la primera sospecha de los médicos fue que se trataba de coronavirus. Finalmente los resultados del laboratorio confirmaron que es el coronavirus HKU 1.

Cabe mencionar que el coronavirus HKU 1 no es el mismo que se originó en China hace unas semanas y tampoco es tan fuerte y peligroso. Es, de hecho, uno de los cuatros coronavirus más comunes. Fue identificado en Hong Kong en 2005.

Las autoridades están haciendo las pesquisas para determinar cómo es que L.E.R.O, de 58 años, ama de casa y sin haber salido de viaje ni visitado ningún sitio turístico, se pudo infectar de este tipo de virus, aunque refiere que en la temporada decembrina estuvo de compras por el Centro.

Sus familiares refieren que siempre ha sido una persona muy activa pero de pronto empezó a sentirse mal pero tanto ella como sus familiares pensaron que se trataba de una gripe normal, hasta que el jueves 9 tuvo dificultades para respirar, y fue llevada de inmediato a la clínica.

En primera instancia les indicaron que era neumonía, aunque ese mismo día les dijeron que podría ser coronavirus; sin embargo, luego de los análisis se ha descartado de que se trate del coronavirus que está azotando a China.

La mujer ya está estable, pero se encuentra en una habitación aislada y no recibe visitas, más que la de su esposo y sus hijas. Mientras tanto, la familia ya ha sido entrevistada por personal de la Secretaría de Salud del Estado, el cual les dijo que es necesario incrementar las medidas de prevención, desinfectar áreas de uso común como el baño y la cocina, utilizar tapabocas y no tocarse los ojos, la nariz y la boca, aunque de momento no es necesario que se hagan análisis.