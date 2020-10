Mujer que no usaba cubrebocas escupe en la cara a joven y éste reacciona con violencia

Pese a las terribles cifras de enfermos y muertes por covid alrededor del mundo hay personas que siguen sin tomar las medidas necesarias para no contagiarse ni contagiar a los demás.

Como es el caso que se muestra en un video que circula en redes, grabado en Vancouver, Canadá, donde una mujer se enfurece porque un joven le pidió ponerse el cubrebocas.

Se enojó tanto que escupió en la cara al joven que le reclamó su acción irresponsable.

Tras este repulsivo acto, el joven reaccionó de forma violenta y la empujó hasta tirarla del autobús.

La policía de Vancouver ya investiga el incidente y el video publicado en redes sociales será empleado como evidencia de los hechos.

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.

So much for mandatory masks 🤷🏾‍♂️#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe

— Hafeez Noorani 🇨🇦 (@FEEZYDoesIT) October 22, 2020