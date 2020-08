Mujer “regaña” a trabajadora del hogar para “broma” en TikTok

“Silvia” se volvió tendencia después de que una mujer llamada Marisa publicara en su cuenta de TikTok un video donde hace una “broma” al regañar una trabajadora del hogar llamada Silvia.

A través de redes sociales fue difundido el video donde Marisa regaña a Silvia por comprar solo un queso en vez de cinco.

Marisa inicia el video explicando a la gente que “la señora que trabaja con ella” se bajó a comprar un queso panela, como siempre lo hace. Sin embargo, ahora le hará creer que le encargó cinco quesos y la regañará para ver su reacción.

“Se acaba de bajar la señora que trabaja conmigo, Silvia, a comprar queso panela. Siempre venimos por un queso panela, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró cinco, que yo le dije que cinco. A ver cuál es su reacción, ¿va?”, dice Marisa en el video.

Cuando Silvia, la trabajadora del hogar, se sube al carro con el queso, Marisa le pregunta por qué compró uno nada más si le había encargado cinco. Silvia se nota confundida y tarda unos segundos en responder, agacha la mirada un par de veces, y le dice que no escuchó bien.

Marisa sube el tono de voz y le dice “Silvia, me estoy enojando ¿Por qué no compraste los cinco que te encargué”. Silvia le responde que igual y no le alcanzaba el dinero para comprar los cinco quesos que supuestamente le había encargado.

Luego, Marisa se ríe y le dice a Silvia que se trata de una broma para TikTok. Silvia se ríe incómoda. Al final del video Marisa un texto “Ya es parte de la familia”.

Cabe destacar que la mujer de la “broma” dio de baja su cuenta de TikTok luego de que se viralizara el video en redes sociales.

El video causó indignación y Marisa fue señalada de ser una persona clasista y racista.

Una broma desde una relación asimétrica de poder, no suena a broma, suena a exhibición, a humillación y es violencia. Silvia no es familia, es una persona q presta un servicio; ¿Silvia tendrá una retribución extra p/hacer las compras en medio d una pandemia?; ¿Silvia tendrá SS?. https://t.co/gGK5xbFtu1 — JLopézObradorista🇲🇽🤖🧠👁️🛢️🎸 (@jess_jesafs80) August 15, 2020

Silvia nunca sospechó que era una broma porque probablemente le hablan así a diario. Ah, y porque no tiene ni mierda de gracioso. https://t.co/uHqgpeoGZz — Emanuel Retana (@ema_retana) August 15, 2020

Hay algo en el "humor" a costa de las personas que se encuentran en una posición laboral jerárquicamente más abajo que tú que no me gusta. Me pregunto qué pasaría si Silvia le dijera de "broma" que la va a demandar por no darle prestaciones.https://t.co/Xq2frdppo2 — ana. (@inconsistente) August 15, 2020

Se ve que Silvia ya está hasta la vrg de la señora https://t.co/tm3nBpcRL1 — Un Astronauta en Cuarentena (@ElOptimista5) August 15, 2020