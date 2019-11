NADIE RESPONDIÓ PARA MANTENER A EVO MORALES, CERO PESOS REUNIDOS

La coperacha de las bancadas de Morena y PT en San Lázaro para mantener los gastos del expresidente de Bolivia, Evo Morales, se ha quedado en buenas intenciones hasta ahora, sin reunir un solo peso.

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien impulsó la iniciativa de cooperar con 500 pesos mensuales cada uno de los 319 legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia, explicó que su propuesta se ha quedado en las redes sociales y no la ha externado ante las bancadas de la alianza.

“La vamos a hacer, esa una iniciativa que yo construí, que cooperemos con 500 pesos cada diputada y cada diputado, somos un chingo y si la mayoría estamos de acuerdo podríamos ayudar al compañero Evo Morales.

“No lo he propuesto, lo presenté en las redes, pero como estaba toda la parte del Presupuesto y demás no lo he comentado”, explicó.

El legislador petista adelantó que en la próxima reunión conjunta que tengan Morena, PT y PES, la próxima semana, se presentaría la propuesta que ya tiene la aprobación del coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado.

Esta semana, Evo Morales anunció que después de 15 días de permanecer en el Campo Militar número 1 con sus gastos a cargo del gobierno mexicano, ahora tendrá que mantenerse sólo. La administración de Andrés Manuel López Obrador únicamente le brindará seguridad mientras se encuentra en el exilio en el país.

Morales llamó a los mexicanos y embajadores “hermanos” a apoyarle para que financie su estadía.