NASA crea ventilador para tratar casos de covid- 19, rápido y económico

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que en sólo 37 días, logró desarrollar con éxito un prototipo de ventilador que puede ser usado en el tratamiento de la enfermedad covid- 19, causada por el nuevo coronavirus.

Este dispositivo, nombrado VITAL como un crónimo de Tecnología de Ventilación Accesible Localmente, no son como los BiPAP y CPAP donados por Elon Musk para combatir la enfermedad, que generalmente son utilizados para tratar otros problemas como la apnea del sueño, sino que están diseñados para utilizarse de manera más invasiva.

“Nos especializamos en naves espaciales, no en la fabricación de dispositivos médicos; sin embargo, una excelente ingeniería, pruebas rigurosas y prototipos rápidos son algunas de nuestras especialidades”, explicó Michael Watkins, director del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

"It's ready to go. It's a very exciting system and we're eager to get these manufactured and in the hands of the people who need them." @NASAJPL's Dave Gallagher on a new high-pressure ventilator tailored to treat COVID-19 patients: https://t.co/DStaczODmn

— NASA (@NASA) April 23, 2020