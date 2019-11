NECESARIO APOYAR A JÓVENES CON DEPRESIÓN Y ANSIEDAD, PIDE NOAH CYRUS

Para Noah Cyrus el tema de la depresión y la ansiedad no es algo ajeno. La cantante ha compartido en varias ocasiones que comenzó a padecerlas alrededor de los 12 años, que conforme ha ido creciendo en edad también sus padecimientos han evolucionado.

Por esta razón, para Noah (de tan sólo 19 años) es muy importante que el tema de la salud mental se toque abiertamente entre los jóvenes. En un esfuerzo conjunto porque esto suceda, la cantante unió esfuerzos con The Crystal Campaign para lanzar The Lonely Collection, inspirada en su canción Lonely.

“Pienso que la salud mental es el tema más importante en mi vida, el que más ocupa en mi vida. Así que si yo tengo una plataforma o construyo una, ya sea con mi música o con todo lo que esté a mi alrededor, para hablar de esto de una forma honesta y ayudar a las personas más jóvenes que yo a pasar por lo que están viviendo”.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer para poder ayudar, como hacer cada vez más ruido, así que sí, soy muy apasionada sobre esto. The Crystal Campaign es algo que hice en conjunto con The Jed Foundation con quienes comencé a colaborar hace tiempo y me di cuenta de que nadie habla de la salud mental, las personas que tienen problemas no los hablan y es importante hacerlo”.

“Todos somos iguales y es importante crear una comunidad en la que se puedan discutir estos temas abiertamente”, señaló Noah a Excélsior.