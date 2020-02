Nicolás Maduro alista demanda contra EU

Nicolás Maduro ordenó “activar de inmediato una demanda internacional ante la Corte de Justicia contra el Gobierno de los Estados Unidos por el daño que se pretende causar a Conviasa”.

Y es que Conviasa, empresa aeronáutica estatal, fue sancionada por el Departamento del Tesoro el pasado viernes.

Acusó a Juan Guaidó de ser el responsable de las sanciones, y “le dijo a sus amos del Norte sanciona a esta empresa, incrementa las sanciones contra Venezuela’. Nos persiguen”.

Maduro se solidarizó con los trabajadores de Conviasa y aseguró que la empresa seguirá operando.

“Quiero expresar todo mi apoyo, toda mi protección, toda mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de Conviasa que están en pie de lucha, peleando para seguir volando”, agregó.

“Conviasa hoy tiene el ritmo más vertiginoso de todos estos años, nos hemos planteado llegar a 80 aeronaves para viajar por el mundo y lo vamos a lograr”, dijo.

“Esta no es una agresión a un hombre, le puedo gustar o no a alguien, lo respeto, pero las sanciones ilegales, criminales, no son contra Maduro, son contra Venezuela y debemos rechazarlas”, mencionó Maduro.