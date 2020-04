Niega Zoe Robledo que la emergencia sanitaria esté desbordada en Tijuana

Ante las recientes denuncias de falta de implementos médicos, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, rechazó que la emergencia sanitaria por el coronavirus en Tijuana, Baja California, esté desbordada pese a que el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, culpó a esa institución de dejar desprotegidos a los médicos.

“No, desbordados no. ¿Qué sería un desbordamiento? Que en el hospital número 20 hubiera más pacientes necesitando ventilador que ventiladores disponibles, ese sería un rebase de las capacidades, eso no ha ocurrido. Lo que tenemos que hacer es que no ocurra”, aseguró.

En redes sociales se denunció que el Hospital General Regional número 20 de Tijuana opera sin respiradores y que el personal médico no cuenta con los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Lo cual fue confirmado por el gobernador Jaime Bonilla, quien aseguró que los médicos estaban “cayendo como moscas” por la falta de equipo de protección. “Hay que decir las cosas como son, no puedes tapar el sol con un dedo: en realidad, el Seguro Social en Baja California no se aplicó, no se aplicó y ahora tenemos el problema y nos está a nosotros afectando en todo lo demás”, denunció el mandatario este lunes.

Ante ello, Zoé Robledo dijo este martes a la salida de Palacio Nacional que se está atendiendo la emergencia sanitaria. El titular del IMSS mencionó que al ser una pandemia todos los días se están resolviendo las deficiencias y que el objetivo es estar al 100% cuando se presente la fase tres.