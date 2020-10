Ningún funcionario de la actual Administración podrá ser acusado de corrupción: SSPC

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, descartó que en algún momento la DEA pueda acusar a algún funcionario de la actual Administración de corrupción o de estar involucrado con grupos del crimen organizado.

Luego de encabezar junto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la firma de un convenio de colaboración, el funcionario rechazó también que el gobierno federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tenga un pacto y esté protegiendo al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.

“Está tratando con un gobierno distinto, no se les olvide a ustedes”. “Aquí no van a encontrar un Chapo Guzmán, no van a encontrar un García Luna, ni siquiera un García Lunita”, el eje de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción, es la limpieza de los cuerpos de seguridad y es un proceso al que le hemos puesto especial atención”, aseveró.

Señaló que parte de la ineficacia de los cuerpos de seguridad en el pasado estribaba en los compromisos de los altos niveles de mando con los delincuentes, lo que dijo hoy no ocurre.

“Si tuviera elementos podría proceder en su país, pero lo veo en las líneas de mando del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador absolutamente ningún riesgo, creo qué hay un gabinete excepcional por estar formado por gente de una trayectoria limpia, intachable y socialmente comprometida”.