NO CEJAREMOS EN LA GESTIÓN PARA LOGRAR ZONA ECONÓMICA ESPECIAL: AMC

Luego de señalar que no se trata de cancelar por cancelar las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y que los Gobernadores no están de acuerdo con ello, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas indicó que se respeta la postura del Gobierno Federal, empero “no cejaremos ni vamos a dejar la gestión ante la Secretaría de Hacienda porque es un paso importante, es un paso al desarrollo de los Estados del Sur-Sureste”.

-Aquí en Campeche teníamos la certeza y la certidumbre de lograr el tema de los beneficios del impacto de las Zonas Económicas, como son los Puertos de Seybaplaya y de Ciudad del Carmen, Campeche y lo que queremos es que se consoliden los proyectos –añadió, ante los pronunciamientos que la mañana de este jueves hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema en su conferencia de prensa matutina.

-Estamos hablando con el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, con los empresarios, con los empresarios locales porque es muy importante este proyecto –puntualizó y recordó los pronunciamientos de López Obrador quien en infinidad de ocasiones ha hablado de su compromiso con el Sur –Sureste, con la región que menos atención ha recibido en los últimos 30 años por lo que “una posibilidad de atención y desarrollo son las Zonas Económicas Especiales”.

Moreno Cárdenas comentó la posibilidad de que el proyecto cambie de nombre y podría ser “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y que lo más importante no es cómo se llame, sino que aterrice el beneficio económico para nuestros Estados. “Tenemos confianza”.

-No importa cómo se llame. Lo que queremos es que se consoliden los beneficios. Hemos hablado con muchísimas empresas que tienen grandes deseos de inversión –destacó y recordó que en el caso de nuestra Entidad, se tiene proyectada una inversión programada por más de 3 mil 600 millones de dólares, más de 50 empresas ancla y la generación en los próximos 20 años de más de 50 mil empleos, lo que generaría un gran desarrollo y crecimiento para Campeche.

Se refirió, entonces, al proyecto de infraestructura del Tren Maya, que consideró el más importante, el cual, junto con los beneficios de las Zonas Económicas Especiales para las regiones, aunado al desarrollo de los Puertos “nos puede crear un crecimiento muy importante para generar oportunidades de empleo para todos los campechanos”.

Finalmente, sobre las afectaciones que pudiera acarrear la no realización de las ZEE, indicó que “si no hay los beneficios, si no hay la creación de los polos de desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, se verían afectadas esas inversiones y sí se vería el Estado y la región en este impacto importante que pudiéramos tener si consolidamos el proyecto”.