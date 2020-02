Aysa González, a favor de mantener figura de feminicidio

Luego de señalar que todas las penas se han creado por las conquistas de las personas que han sido ultrajadas o afectadas, el gobernador Carlos Miguel Aysa González se dijo a favor de que se mantenga la figura penal de feminicidio.

Aseguró que en nuestra entidad este tipo de delito no es una situación alarmante pues el feminicidio es un delito de odio y la cultura del pueblo campechano “no llega a eso”, al tiempo que dijo quedar impresionado por la muerte de una niña de diez años.

-No puedo decir que en Campeche no hay, pero acuérdense que el feminicidio, lo que marca un feminicidio es el odio y aquí, entre campechanos, nos queremos mucho. El feminicidio es un estandarte, de las mujeres, es una conquista.

-Lo que podrían buscar es ajustar ciertas cosas, pero yo estoy de acuerdo con esa figura porque, además, es un estandarte de las mujeres que lograron, de tanto sacrificio y tanta lucha, que las autoridades entendamos que debemos de cuidarlas, a las mujeres.

-No a favor de que la quiten, soy abogado y, además, me he criado en el Derecho Penal –señaló- y añadió que se puede luchar y buscar prevención, pero tiene que haber penas severas.

En este contexto, sobre la necesidad de aumentar la penalidad a violadores, Aysa González apuntó habría que ver qué tipo de violación; sin embargo, enfatizó “todas las penas se han creado por las conquistas de las personas que han sido ultrajadas o afectadas”.

-Hablar de eso sería hablar de un catálogo de situaciones, unos están en pro y otros en contra, yo los respeto, pero les digo, yo creo que deben quedarse penas severas en ambos delitos.

Finalmente, comentó que el tema de la reunión en materia de seguridad fue principalmente en aumentar las acciones de prevención y destacó que Campeche se encuentra en tercer lugar nacional en índice de paz, porque tiene zonas pegadas a Guatemala y a Tabasco.