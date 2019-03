NO DEBE REPETIRSE ENFRENTAMIENTO ENTRE MOTOTAXISTAS Y POLICÍAS, SEÑALAN

Luego de señalar que los mototaxis en numerosas ocasiones han pedido se les incluya como prestadores del servicio de transporte, José Luis Flores Pacheco, coordinador parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, señaló tanto las autoridades estatales como municipales tienen que encontrar una solución a esta problemática para evitar se repita el enfrentamiento entre mototaxistas y elementos de seguridad pública como ocurrió el día de ayer en el interior del Estado.

En improvisada rueda de prensa, Flores Pacheco puntualizó lo ocurrido no debe repetirse en ningún de la geografía estatal, al tiempo que señaló no se trata de buscar culpables sino de encontrar soluciones.

-Nunca se les ha dado… ahora vamos a ver en conjunto qué se puede hacer pues si es un servicio que se presta, hay que verlo. Es un trabajo en conjunto del municipio, del Estado y las autoridades –insistió y agregó se presentará ante las autoridades municipales para tratar de encontrar una solución a un problema de muchos años.

-Estoy consciente que el tema del transporte se tiene que analizar, no solamente por el problema de mototaxis sino porque hay mucha ambigüedad en la entrega de las concesiones; el detalle no es propiciar más problemas sino investigar. Es un problema que ya estalló y no queremos que suceda lo mismo en otro lugar, así que vamos a buscar soluciones.

Finalmente, dijo que si todas las partes participan, deben encontrarse soluciones.

-Es un tema que se salió de las manos y hay que ver qué lo propició y las autoridades deben encontrar una solución y esto debe ser en una mesa de diálogo. Sé que están molestos pero no se puede llevar a la inseguridad.