“No hay certeza de regresar el 10 de agosto a clases presenciales”: SEP

En un principio se tenía programado como opción el retorno el 10 de agosto, pero ante las condiciones que se viven en México, será muy difícil regresar a clases presenciales para tal fecha, informó el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, en una reunión virtual con diputados de la Comisión de Educación.

“No vamos a exponer nunca, por ningún motivo, la salud de las niñas, niños, maestras y maestros”, agregó: “No tenemos certeza todavía de que regresemos el 10 de agosto”.

Señaló que ante la “nueva realidad”, la Secretaría de Educación Pública (SEP) está impartiendo cursos en Facebook para que las maestras y maestros conozcan todas las herramientas digitales para poder dar clases de forma virtual.

💻 En reunión virtual con funcionarios de la @SEP_mx, Comisión de Educación 📚, que preside la diputada @Adela_PBernal, analizó los programas “La Escuela es Nuestra”, “Prepa en Línea” y “Promoción Horizontal”.https://t.co/T89UT50d8i — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 10, 2020

Además, reiteró lo dicho por el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sobre de que “las clases presenciales serán posibles sólo hasta que haya semáforo verde en las entidades”.

“Se regresará en cuanto no haya un solo riesgo en el salón de niños y maestros, eso significa que debe estar completamente en verde el Estado, el Municipio, y si no, no hay regreso a clases”.

También, explicó que en conjunto, las secretarías de Educación y de Salud están distribuyendo una guía a los comités técnicos escolares de las 200 mil escuelas del País para explicar las medidas que se deben instrumentar en el retorno a clases.