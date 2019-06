¡NO HAY CERTEZA! SE ELEVA 11 POR CIENTO COSTO DE VIVIENDA

La incertidumbre en las políticas públicas para la construcción de viviendas ha influido en el incremento del precio de las mismas, siendo que en el primer trimestre del año en la entidad se elevó el costo hasta en un 11 por ciento, confirmó el presidente de la Federación de Colegios Valuadores, Rodrigo Alberto Peña Porchas.

“Al no tener una certeza en el tema del comportamiento de las tasas de interés, de eliminación de subsidios, en el tema de las políticas de crédito hace que el mercado especule, mientras no sepamos bien las políticas en materia de vivienda que se van a seguir, no podemos tener una claridad por donde se va atender en el mercado y eso como valuadores nos corresponde hacer interpretar el mercado no manipularlo”.

Lamentó que las promesas de mejorar la oferta de vivienda económica para los que menos tienen no sea aún una realidad, pues desde abril se esperaba que hubiera noticias, y dijo que es uno de los pronunciamientos que más demanda la ciudadanía.

“Los subsidios se suspendieron y luego se activaron, fue algo que en gran medida tuvo un impacto en el ejercer créditos en materia de vivienda social donde se han detenido muchos procesos derivados de estos apoyos del Gobierno Federal, aunque hasta ahora no hay nada preciso, se hablaba de que se incrementarían estos subsidios y a casi 6 meses del año no hay claridad”.