No hay emergencia sanitaria en México por Covid-19: López Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó en conferencia de prensa que ante el escenario que se ha presentado por la entrada del coronavirus a nuestro país, se realizaron reuniones con diferentes autoridades sanitarias.

De ello se determinó que no es necesario que en México se instaure una emergencia sanitaria en México, pues los casos que se han presentado son aislados y de personas que estuvieron en un mismo lugar al momento de su infección. Hay tres casos de coronavirus confirmados y 37 casos descartados.

Señaló que no se puede hablar de una propagación activa pues solo han estado en contacto con su entorno familiar, y se han podido aislar con eficiencia y se monitorean puntualmente.

Enfatizó que no es necesario cerrar fronteras ni cancelar eventos ni lugares, pues es imposible evitar la circulación de un virus. Que en caso de presentarse infecciones, lo que se tiene que hacer es mitigar, es decir atender a los enfermos para mantener a raya la infección y así evitar que se propague sin control.

Dijo que aunque es imposible determinarlo, el Covid-19 tardaría unos dos años en circulación, haciendo daño en lo que se encuentra la forma de controlarlo y los humanos crean sus propias defensas inmunológicas.

Exhortó a los ciudadanos realizar cuidados sanitarios: lavarse las manos con agua y jabón, gel antibacterial o cualquier otro desinfectante, cubrirse al estornudar. No es necesario hacer desinfecciones especiales, dijo.

Señaló que las compras de pánico no son necesarias, pues los cubrebocas y desinfectantes no son efectivos totalmente. Pues el cubrebocas simple no sirve para proteger de infecciones respiratorias y menos para evitar el coronavirus. Tendrían que ser mascarillas especiales y con un uso estricto.