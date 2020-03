¡No hay vigilancia ni pesca! Pescadores acusan abandono de la Federación

Hartos de la falta de respuesta a sus demandas y denuncias ante el Gobierno Federal por la depredación de especies marinas e incumplimiento de abrir a la pesca la zona restringidas por Petróleos Mexicanos, así como la nula vigilancia a las costas por parte de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), dirigentes pesqueros de ribera, de altura, empresarios del ramo y de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), pidieron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y Agricultura (FAO), para que exija al Gobierno de México cumpla con su responsabilidad de proteger este recurso.

Primero en rueda de prensa mientras realizaban un breve plantón frente a las instalaciones del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP), y posteriormente durante una reunión el director del Centro y la representante de la FAO, Raúl Pérez Sarmiento y Cecilia Quiroga Brahms, respectivamente, en la que también se encontraban presentes funcionarios del gobierno del Estado, cada uno de los dirigentes expuso su inconformidad por la falta de respuesta e interés de la actual administración para resolver los graves problemas que enfrenta la actividad.

Encabezados por Francisco Romellón Herrera, Pedro Chi Pech, de entrada indicaron la FAO tiene entre sus encomiendas cuidar la alimentación para el mundo entero y de manera específica la del mar.

-Queremos aprovechar su visita para que se lleve la queja de los pescadores de ribera y altura de lo que pasa en la pesca en el Golfo de México, donde los volúmenes de camarón, cazón, sierra, caracol, escama, se han ido a la baja y esto no más que por el abandono de quien tiene hoy la responsabilidad de cuidar los mares, que es el Gobierno Federal –puntualizó.

-Pedirle al organismo internacional que obligue a México a cuidar sus recursos pesqueros, pues no es nada más por la alimentación, también los empleos que se generan, no nada más de los pescadores, pues cuando el producto llega a tierra, muchas manos de hombres y mujeres ganan un sustento por esa producción, que se ha venido a la baja –manifestó y añadió se trata de un pedido de auxilio sobre todo para el Estado de Campeche, donde puntualizó hay una depredación indiscriminada que no cesa, además de la presencia de Petróleos Mexicanos que indicó tiene una ocupación de kilómetros cuadrados muy grande.

Romellón Herrera recordó que la Federación se comprometió a abrir las zonas restringidas, sin embargo, no se ha hecho pero sí se amplió la zona de exclusión. Manifestó desde la pasada administración federal y la actual han hecho gestiones y expuesto los problemas, sin resultado alguno y sin cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada uno de los funcionarios federales de la Conapesca, Inapesca, Sader, entre otros.

-Se les ha pedido cuiden las lagunas, las costas pues todas están depredadas -señaló y apuntó hay buceo de manera indiscriminada, arte de pesca prohibida.

Durante la reunión, se indicó dos mil personas sin permiso alguno, explotan diferentes especies, y se van de 7 a 8 mulles para hacerlo en gran parte de la costa, desde Champotón, “y la autoridad no actua”, lo que ha provocado que la pesca artesanal de pulpo se redujó ya en un 90 por ciento, con pérdidas económicas cuantiosas.