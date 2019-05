NO ME AFECTA LO QUE FRIDA DIGA DE MI: MICHELLE SALAS

Frida Sofía constantemente arremete contra Michelle Salas vía redes sociales, y aunque la hija de Luis Miguel suele no hacer caso, ahora sí hablo sobre la ‘pelea’ que mantienen.

Salas se encuentra en Los Ángeles, California, y en un programa televisivo estadunidense manifestó:

“Yo a Frida no la veo hace mucho tiempo porque no la he frecuentado en navidades, ni nada. Hace mucho no la veo”.

Ante la pregunta de si estaría dispuesta a arreglar las diferencias que existen entre ambas, contestó:

“Si ella me buscara. Es que solo me busca en redes sociales. Se me hace raro, si me marcara por teléfono sería diferente”.

Asimismo, aseguró que no le afecta lo que la hija de Alejandra Guzmán diga, además de que nunca hablará mal de ella.

“Es gente que es mi sangre y que quiero”.

Como respuesta, por medio de Instagram Stories, Frida Sofía escribió: “mis seguidores son más mi familia que esta lacra”.