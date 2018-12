NO SE AUMENTARÁN IMPUESTOS EN EL 2019: ÓSCAR ROSAS

Oscar Rosas González, presidente municipal de El Carmen, informó que la prioridad de su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, está en el no aumento de impuestos para los habitantes de esa región de la entidad y beneficiar a la gente que más lo necesita como son personas de la tercera edad, discapacitados, jubilados, para quienes plantea solo el cobro del 25 por ciento del valor total del catastro, es decir, el pago que hacen del Impuesto Predial.

En entrevista poco antes de reunirse con diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, el Edil carmelita destacó su propuesta incluye eliminar el cobro de anuncios de negocios a micro y pequeño comercio y ayudar a su economía.

-Tratamos de incrementar la captación de ingresos y eficientar los servicios que brinda el Gobierno Municipal de El Carmen; son algunas de muchas de las acciones que vamos a dar a conocer a los diputados y es una propuesta que ya se hizo llegar a la Cámara de Diputados y hoy de manera formal presentamos para defender con los argumentos que traemos –informó.

Rosas González señaló busca aprovechar otras oportunidades por lo que anuncia su administración pretende crear un impuesto por el uso de suelo de postes de la Comisión Federal de Electricidad y de la Teléfonos de México, así como del tendido eléctrico y otros servicios de comunicación que empresas que vienen de fuera, aprovechan y son de uso público.

Afirmó esto no lesiona la economía de las familias pues lo que se hace es buscar fuentes de financiamiento que no trastoquen la economía de los carmelitas y no se mueven valores unitarios que afecten el pago del impuesto predial.

Aseguró presenta muchos proyectos enfocados al aspecto cultural, así como de infraestructura urbana como son calles, construcción de espacios públicos entre los que citó la Casa de las Artesanías y la de Cultura, ampliar el malecón costero, entre otras, que buscan aumentar la actividad económica y apostarle más al turismo, no a la actividad petrolera.

El Edil carmelita confió en que los diputados locales le brinden su apoyo pues la iniciativa que presentó no tiene como objeto lesionar la economía de las familias.

-Tratamos de ser creativos y buscar otras fuentes de ingresos que no lesionen a los ciudadanos.

En este contexto, se refirió a la aplicación del impuesto predial “mixto” que explicó consiste en que muchos negocios en las colonias están establecidos en las casas –habitación y se les obliga a pagar como una instalación de comercio, y que solo paguen la parte comercial que mide su negocio y el resto, como domicilio familiar.

-Estoy cumpliendo el compromiso de no subir impuestos, de no cobrar anuncios luminosos a pequeños comercios y considerar a los pequeños comercios que pagan como zona comercial-

Por otra parte, finalmente, aseguró estar listo para el pago de aguinaldos a los trabajadores de la Comuna, a pesar de las circunstancias adversas con que recibió la Comuna, pues antes de concluir la administración anterior “de manera incorrecta liquidaron un acumulado del pago de aguinaldos como de 33 millones de pesos, que debieron entregar y lo entregaron para el pago de multas y recargos, lo que no está previsto en la ley, no está en el presupuesto y creo se hizo con mala fe”.

-El próximo miércoles los trabajadores van a recibir su aguinaldo, haciendo los mejores oficios de administración.

Aseguró ya se presentó al alcalde y tesorero para conocer la razón por la que utilizaron el dinero con otros fines no autorizados por la ley además de indicar no pretende contratar deuda alguna con instituciones crediticias.