No se encontraron malos manejos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco: AMLO

Luego de manifestar que el gobierno federal mantiene una “muy buena relación” con el gobierno de Morelos y su gobernador, Cuauhtémoc Blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no se encontró ningún delito” cometido por algunos funcionarios del gobierno de Morelos que estaban siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas irregularidades.

López Obrador aseguró que el titular de la UIF, Santiago Nieto, le aseguró que no se había encontrado ningún delito.

“Tenemos que hablar siempre con apego a la verdad porque no es acusar por acusar con propósitos políticos o partidistas. Donde se encuentra que hay elementos, se procede. ¿Por qué sostengo que no hay elementos en estos caso de Morelos? Porque Santiago Nieto me informó”, aseguró el mandatario.

Aseguró que el secretario de Seguridad Pública de Morelos “es de primera, un hombre dedicado responsable, honesto y eso es algo muy importante siempre lo subrayo: la honestidad, la honestidad, la honestidad; para poder enfrentar cualquier problema”, insistió.