No se sancionará a entidades que no se adhieran al Insabi: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que no se castigará a los estados que se nieguen a adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y señaló que seguirán contando con los recursos para atender sus sistemas de salud pública.

“No va a haber ningún problema, no es un asunto económico, los recursos son de todos los mexicanos y no van a faltar y no se va a castigar a nadie no entregando los fondos. Los estados tienen garantizado, estén o no estén adheridos, sus presupuestos de salud, sin ninguna condición”.

Detalló que se han adherido 18 estados, y el Gobierno esperará a que se cumpla el plazo legal para la inscripción a esa institución para hablar de las resistencias que hay por parte de gobiernos panistas para sumarse a él.

“No le debemos a nadie. Lo que a los estados y a los municipios les corresponde, se les entrega en tiempo y en cantidad y a veces hasta por anticipado”.