No solaparemos corrupción, no soy tapadera de nadie: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración investigará presuntos actos de corrupción y castigará aquellos que se comprueben, por lo que la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera acerca de los depósitos de dinero a personajes cercanos al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, debe seguir.

“No hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción, no soy tapadera. Lo he dicho desde el principio: sea quién sea, si se comete un acto de corrupción, tiene que ser castigado. “Entonces, no vamos a permitir la corrupción”.

Esas complicidades, dijo el presidente, se deben revisar y en caso de que sean responsables de haber recibido dinero de forma indebida, se les debe castigar.

Respecto a la investigación que se realiza, la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que no se investiga al gobernador, pero sí a Jaime Tamayo Domínguez, apoderado de la marca “Cuauhtemiña”; a Édgar Riou Pérez y a Ulises Bravo Medina, primo y medio hermano del exfutbolista, respectivamente, por depósitos injustificados por más de 558 millones de pesos.

La UIF y la Fiscalía General de la República (FGR), son las que realizan las investigaciones que incluirían, además, a la esposa del gobernador de Morelos.