NO TENGO NADA QUE VER CON PARADEROS: VÍCTOR DEL RÍO

No tengo nada qué ver con los paraderos que se pusieron y que se retiraron, no sé su costo ni qué empresa los hizo; no está a mi cargo y quien puede darles más información es la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del Estado, afirmó categórico Víctor del Río R. de la Gala, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Indicó es la dependencia estatal la que está a cargo del mobiliario urbano, qué empresa lo hizo, cuánto costo, eso se los podría aclarar ellos.

-Quiero dejar muy en claro que a mí se me atribuye que no eran de buena calidad y con los materiales requeridos y con las dimensiones; es completamente falso, no tengo nada qué ver. Lo que yo hice fueron los pavimentos, otra cosa completamente diferente y también habría que explicar los procesos.

Explicó se trataba de un área jardinada y se tuvo que retirar el material que no es adecuado para poner una vialidad. “Se estabilizó con una base hidráulica, se cavaron alrededor de 60 centímetros de profundidad, se estabilizó el terreno para tirar concreto que tiene alrededor de 20 centímetros de espesor, adecuado para que resista el peso de los camiones”.

Del Río R. de la Gala agregó que en ese tiempo y hasta el momento, por las lluvias, no se puede colar, y había que esperar unos días sin lluvia para quitar exceso de agua y dejar pavimento como debe de ser. Agregó que esa parte estaba llena de fibra óptica que afirmó no estaba a la profundidad ni señalizada como debe ser.

-Teníamos que tener mucho cuidado para hacer ese trabajo porque si se rompe la fibra óptica, se deja a la Península sin servicio de telefonía e internet. Se hizo con el debido cuidado, se coló, se hicieron pavimentos, banquetas, guarniciones, eso fue lo que hicimos –preciso.

Puntualizó que las estructuras metálicas no eran su responsabilidad, “ni los puse, ni los diseñé, ni los construí, ni los cobre, ni los desinstale, ni mucho menos; no tengo que ver absolutamente nada con eso”.

Reiteró es la secretaría de Obras Públicas del gobierno del Estado la que tiene que dar esa información, y que ayer por la tarde se enteró por los medios de información se le involucraba en el retiro de los paraderos.

Finalmente, indicó no tener idea de quién es quién es quién hizo los paraderos y añadió debe ser una empresa que se dedica a mobiliario urbano y que no tiene nada que ver con la CMIC, que es para construcción.

-Ahí hay una información que es incorrecta, que se involucra, y no tengo nada que ver. La cuestión del paradero la desconozco, tendrían que preguntar al encargado de la Secretaría.