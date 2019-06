NUEVO SISTEMA OPERATIVO DE HUAWEI PODRÍA “MORIR” ANTES DE SER PRESENTADO

Después del veto de Estados Unidos se ha hablado mucho de lo que hará Huawei con sus futuros smartphones. La empresa ya reveló que llevaban años trabajando en un sistema operativo basado en AOSP (Android Open Source Project), y el cual parece que saldrá al mercado a finales de 2019 con el nombre de HongMeng OS en China, y en algún momento del 2020 llegará al resto del mundo como Ark OS.

Gracias a que está basado en AOSP, este sistema operativo podrá ejecutar aplicaciones Android, en teoría también se podrían instalar los APK que usamos en Android, pero eso es en teoría, porque de momento Huawei no ha revelado ningún detalle al respecto.

Hasta ahora todos hemos creído que Huawei puede usar AOSP por su código abierto, de hecho, un directivo de la compañía también mencionó en su momento que EUA no podía impedirles usar AOSP, pero todos estábamos equivocados, o al menos así lo revela ARS Technica.

El abogado Kevin Wolf, quien fue el secretario adjunto de comercio para la administración de exportaciones durante la administración de Obama menciona que cuando no se está familiarizado con el cómo funciona la ley de exportación, puede ser difícil entender exactamente lo que está sucediendo entre Huawei y Estados Unidos. El abogado dice que “Huawei no ha sido lo suficientemente exhaustiva, ya que no ha tenido en cuenta el alcance total de la ley de exportaciones de EUA”.

Menciona que el código abierto no es una forma de esquivar la ley de exportación. Los derechos de autor del software de código abierto todavía son propiedad de alguna entidad; Google posee los derechos de autor de Android, mientras que Linus Torvalds y otros son propietarios de Linux, y ambas son empresas norteamericanas que han creado productos de origen estadounidense aunque sean de código abierto.

Esto significa, que Huawei no puede utilizar Android, ni siquiera las partes de código abierto, incluso tampoco los desarrolladores de aplicaciones de Estados Unidos se les permitiría crear aplicaciones para una tienda de aplicaciones propiedad de Huawei. Esto sin importar dónde se desarrolle una aplicación de Android, pues probablemente estaría controlada por la ley de exportación de Estados Unidos.

Eso significa que Huawei no podría usar Android, ni AOSP, ni los APK, ni las librerías, ni los SDK ni nada desarrollado por Google y otras empresas estadounidenses.

Entonces HongMeng OS podría estar prohibido, es decir, Huawei no podría usarlo, y en caso de hacerlo habría acciones legales. Incluso las empresas que usen productos que violan o ayudan a que las empresas dentro de la Entity List a evitar esta ley de exportaciones también podrían entrar a la Entity List.