Obligatorio uso de cubre bocas en transporte público: IET

El uso de cubre bocas es obligatorio a partir de que se emitió el comunicado de la Secretaría de Salud, y es obligatorio en la vía pública para todos; tenemos que entender que no es ver si quieres o puedes usar el cubre bocas, hay que ser conscientes que lo que se cuida es la salud. Quien no lo lleve, se le puede negar el acceso a las unidades de servicio de transporte público, advirtió Juan José Castillo Zarate, director del Instituto Estatal del Transporte (IET).

Puntualizó no hay pretexto para no llevarlo porque se puede elaborar uno con un paliacate, un pañuelo “y es obligatorio cuando se transite en la vía pública o haga uso del servicio de transporte público” y “se les puede negar el servicio” porque ponen en riesgo la salud de otras personas.

Indicó tampoco está permitido ingerir alimento alguno en las unidades, no platicar ni escupir, esto último sobre todo es cuestión de cultura de la persona.

-Si me subo o pretendo subirme a un transporte público sin cubre bocas, el inconsciente soy no, no el que me está negando el servicio. Eso lo tenemos que entender. Ahorita la situación no es que yo quiero o porque le voy a pagar, lo tiene que hacer. No ponernos en “voy a pagar, sino simplemente colaborar con lo que se está pidiendo. De otra manera, las cosas se pueden descontrolar”.