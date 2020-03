Obra pública ayudará a la reactivación económica del estado: CMIC

Poner en marcha obra pública y que haya licitaciones en proceso es una buena noticia para la industria de la construcción, pues es una de las actividades con efecto multiplicador y puede ser una medida que ayude a la reactivación económica de nuestra entidad, manifestó Edgar Curmina Rodríguez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

-Todo lo que sea relacionado con obra será bienvenido; vemos que están en proceso algunas licitaciones y qué bueno porque va a permitir reactivar pues el año en curso ha sido “bastante flojo”, y que vengan licitaciones y nuevas obras es bien visto.

-Estamos en el tercer mes del año, cerrando el primer trimestre y es buena noticia iniciar con el proceso de licitación de obras –agregó y aseguró no ha sido necesario prescindir de los trabajadores del ramo, siguen trabajando de manera normal.

Por último, señaló si se agiliza el proceso de licitación, y el ejercicio del gasto, reactivará no solo a la industria de la construcción, sino a toda la actividad económica en general, considerando que se trata de una industria de otras actividades como servicios, comercios, compra de materiales, electricidad, plomería, es benéfico para el Estado.

-Esperamos esta crisis sanitaria no nos golpee tan fuerte; las actividades no esenciales se desarrollen, no se lleven a cabo o la gente no salga si no tiene nada prioritario qué hacer, nos golpearía lo menos posible y si se suma a que en fecha próxima podrían iniciar obras, se reactivaría la economía. Sería un buen respiro.