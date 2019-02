OMAR CHAPARRO AHORA ES ENTRENADOR DE POKÉMON

El estudio cinematográfico Warner Bros recién lanzó el tráiler de la película ‘Detective Pikachu’, la cual será protagonizada por Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton y Ken Watanabe.

Esta es la primera película ‘live-action’ de la franquicia creada en 1995 por Satoshi Tajiri. Llegara a los cines el próximo 10 de mayo.

Quien compartió el adelanto fue al actor Omar Chaparro, pues… ¡aparece en el tráiler!

Al también comediante se le ve como entrenador de Charizard. Su personaje se llama Sebastian.

En este filme se verán distintas criaturas, como “Psyduck”, “Greninja”, “Snorlax”, “Aipom”, “Snubbull”, “Ludicolo”, “Machamp”, “Bulbasaur”, “Squirtle”, así como “Mewtwo”.

*GASP* Is that a new #DetectivePikachu trailer!? Now that's very twisty. pic.twitter.com/MKlWXMmcbz

— POKÉMON Detective Pikachu (@DetPikachuMovie) February 26, 2019