OnePlus presentará un teléfono futurista y conceptual

OnePlus es una de las firmas chinas más importantes de los últimos años, pues si bien no vende cantidades estratosféricas de smartphones como OPPO, Xiaomi o Huawei, sí es una de las firmas que mejores teléfonos crea, además de que es una a la que le gusta destacar del resto por algún elemento en específico.

Y será en el CES de las Vegas cuando OnePlus nos presente un teléfono futurista y conceptual muy interesante, pues será el primer equipo del mundo que hará que sus cámaras traseras aparezcan y desaparezcan como por arte de magia.

La firma china no se ha aguantado las ganas y ha revelado varios detalles de lo que veremos en el CES de las Vegas, así como también ha mostrado un video con el funcionamiento de esta tecnología, y lo único que podemos decir es que sin duda es sorprendente.

Para lograr que las cámaras del teléfono aparezcan y desaparezcan la firma ha utilizado una propiedad llamada electrocromismo, misma que permite que algunas especies químicas cambien de color cuando se les aplica una carga eléctrica, por lo que en realidad las cámaras siempre están ahí, simplemente desaparecen cuando se aplica una carga eléctrica, aunque en realidad parece que desaparecen por completo.

Para lograr llevar esto a un teléfono la firma se ha aliado con McLaren, misma que utiliza esta tecnología en algunos de los techos solares de sus vehículos, haciendo que el techo se vuelva transparente.

A pesar de que la tecnología es interesante tiene algunos problemas, el primero de ellos es que no es barata, aunque la ventaja es que la cantidad de este material que se necesita para el teléfono es pequeña. Por otro lado, su longevidad tampoco es tan alta, pues si cambias de color constantemente la degradación del material se nota rápidamente a lo largo de los años.

Sin embargo, en OnePlus aseguran que este es un teléfono concepto, y que de momento no hay planes de lanzar un teléfono con estas características; sin embargo, la firma quiere dejar claro que en innovación y desarrollo también van a levantar la mano en una de las ferias de tecnología más importantes del mundo.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020