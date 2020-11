Orden de aprehensión contra Luis Videgaray sigue en curso: FGR

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la solicitud de una orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso fue rechazada porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo, la Fiscalía negó que se haya rechazada tal solicitud.

“Tengo entendido que regresó el juez esa petición a la fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente; en estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación, esa es una función del juez que no admite porque considera que no es sólida o no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía o del ministerio público”, dijo el mandatario federal.

La Fiscalía pidió la captura de Videgaray porque presuntamente operaba el financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas políticas en México, así como por los delitos de cohecho y traición a la patria.

“El Ministerio Público Federal, no ha recibido de Juez de Control, ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis ‘V'”, informó a través de un comunicado la Fiscalía General de la República.

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, además de rechazar la negativa, informó que las solicitudes se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal.

“Cuando el resultado de las acciones de la FGR, en este asunto, puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber de información”, informó.