ORGANIZACIONES CAMPESINAS SEGUIREMOS TOCANDO PUERTAS: CNC

Luego de señalar que las políticas públicas de la actual administración federal no responden a las necesidades de las organizaciones campesinas, Claudia Muñoz Huicab, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC) en Campeche, puntualizó que las organizaciones campesinas han demostrado su apoyo al campo y no son de reciente creación.

En entrevista, señaló que las políticas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), debe atender las necesidades de los pueblos indígenas en la entidad, y no son las diferentes organizaciones campesinas las que demandan ayuda, sino la gente que están en ellas.

-Ellos son los afectados. Como gestores, hacemos gestoría, trabajamos para ellos –indicó

-El único que entiende nuestro trabajo y está a la orden, es el gobierno del Estado y los funcionarios estatales. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha bajado muchos recursos y son los que se entregan.

-Ojalá los responsables de las instancias federales de atender a la población indígena, a los campesinos lo entiendan y brinden ayuda –manifestó y agregó que las demandas son muchas y deben recibir respuesta.

-Hablan de robo, de fraudes, hablan de todo pero que nos digan quién tiene las manos limpias, esa es la pregunta que nos hacemos y no podemos juzgar y decir porque nadie es perfecto y cometemos errores.

-Las organizaciones seguiremos tocando puertas y hasta que nos escuchen, no somos una ni dos, somos muchas y hemos bajado de 16 a 18 millones de pesos que hemos entregado a nuestra gente, poquito para cada quien y han sido acciones de vivienda, capacitación, y las mujeres nos preparamos para mejorar nuestros productos para poder exportación y contar con mayores recursos para las familias.

Afirmó no desaparecerán las organizaciones campesinas si no llegan los recursos federales, solo ocurrirá en aquellas que son “fantasmas”, y no es la primera vez que nos hacen estas cosas. Han llegado otros partidos políticos y hemos tocado puertas.

-Seguiremos tocando puertas, buscando el diálogo porque es la gente la que requiere apoyo.